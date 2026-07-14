ВС РФ в ходе группового удара поразили предприятия ВПК в Киеве

ВС РФ минувшей ночью поразили расположенные в Киеве предприятия военной промышленности, а в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, которые используются для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
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