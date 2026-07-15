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Уилл Клайберн продолжит карьеру в «Фенербахче»

Уилл Клайберн присоединится к « Фенербахче ». По сообщениям инсайдеров, 36-летний форвард согласовал одолетний контракт с турецким клубом.

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