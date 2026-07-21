Любимова и Герзмава поздравили Музей декоративного искусства с 45-летием

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Празднование 45-летия Всероссийского музея декоративного искусства объединило музыку, театр, танец, экскурсии, мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры, а кульминацией вечера стал концерт народной артистки России Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова, передает корреспондент ТАСС.
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