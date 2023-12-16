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Блиновская потеряла 400 сотрудников

Блиновская потеряла 400 сотрудников

У нее уволились пиарщики, кураторы и айтишники, которые помогали реализовывать и продвигать курсы Блогерша Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, потому что не смогла выплачивать зарплату с арестованных счетов.

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