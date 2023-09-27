На Сватовском направлении военные ВСУ сдались в плен России и принесли ящики со снарядами

Трое мужчин вышли с белым флагом, пишет РИА НовостиТрое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово - Кременная сдалась в плен военным Российской армии и принесла с собой ящики с боеприпасами.
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