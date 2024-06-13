Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц проинформировал о том, что задумка его коллеги из Российской Федерации Владимира Путина подождать, когда киевскому режиму прекратят помогать, завершилась провалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии