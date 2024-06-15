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Уайт − о замене Чимаева на Алискерова: «Я очень доволен качеством, Икрам − мусульманин в главном бою в Саудовской Аравии»

«Вылет Хамзата? Это было интересно, потому что нам пришлось менять мейн-ивент в Саудовской Аравии, который состоится в следующие выходные.

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