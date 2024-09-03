«Известия» показали стенд для обучения управлению дронами на ВЭФ-2024

В рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) впервые был представлен стенд Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», где участников мероприятия могут обучиться управлению дроном, а также сборке и разборке автомата и оказанию первой помощи.