16 ноября в Петербурге есть риск возникновения наводнения. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
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16 ноября в Петербурге есть риск возникновения наводнения. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.