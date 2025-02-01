Суд Италии снова обязал вернуть группу мигрантов

Апелляционный суд Рима в пятницу, 31 января, приостановил решение об отправке группы мигрантов в центры временного содержания в Албании в рамках двустороннего соглашения о противодействии нелегальной миграции.
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