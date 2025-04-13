«Повылазили изо всех щелей»: Лолита и Собчак заступились за Пугачеву и обрушились с критикой на общественников, отменяющих концерты.

Разговор, который на днях состоялся между Ксенией Собчак и Лолитой в защиту Пугачевой, словно эпизод из «Мастера и Маргариты» Булгакова — тот момент, когда реальность трещит по швам, а представители «верхов» не могут понять, почему народ не спешит их обожествлять.
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