Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Я считаю правильным повылазили, в смысловом содержании, как тараканы)))«Повылазили изо в...
  • Людмила Фирстова (Таран)
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  • Светлана Киселева
    ,,повылазили,, или ,,повылезали,,? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО...«Повылазили изо в...

«Повылазили изо всех щелей»: Лолита и Собчак заступились за Пугачеву и обрушились с критикой на общественников, отменяющих концерты.

«Повылазили изо всех щелей»: Лолита и Собчак заступились за Пугачеву и обрушились с критикой на общественников, отменяющих концерты.

Разговор, который на днях состоялся между Ксенией Собчак и Лолитой в защиту Пугачевой, словно эпизод из «Мастера и Маргариты» Булгакова — тот момент, когда реальность трещит по швам, а представители «верхов» не могут понять, почему народ не спешит их обожествлять.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
,,повылазили,, или ,,повылезали,,? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО И ИНТЕРЕСНО...
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1 час.
Людмила Фирстова
Светлана, а по содержанию статьи вам написать нечего? С вашим вопросом обратитесь к автору статьи, ссылка на источник указана внизу статьи
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21 мин.
Людмила Фирстова
Я считаю правильным повылазили, в смысловом содержании, как тараканы)))
Ответить
13 мин.
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