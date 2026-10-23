В старом однозальном кинотеатре «Орфей» на окраине промышленного городка Блэквуд, штат Пенсильвания, к полуночи всегда начинало пахнуть двумя вещами: прогорклым кокосовым маслом из остывающего аппарата для попкорна и горячим, сладковатым, ни на что не похожим запахом поджаренной целлулоидной пыли, который тянулся по узкой винтовой лестнице сверху, из тесной аппаратной рубки под самой крышей.