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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Если они сами такие , как они их не впустят... Как сказал Горбунков: На их месте должен был быть Я...Открывайте ворота...
  • alik3456 Джексон
    А может их сразу на Калыму? Там работа быстро найдётся.За шесть месяцев ...
  • Тамара Елисеева
    Они, что из Киева приехали? В России много городов. Жируют за наш счет.За шесть месяцев ...

За шесть месяцев в Москве на работу не устроились и почему именно в Москве им надо?

За шесть месяцев в Москве на работу не устроились и почему именно в Москве им надо?

Константин Затулин направил депутатский запрос в интересах вынужденных переселенцев с Украины, пребывающих на территории Московской области Первому Вице-губернатору Московской области, Председателю Правительства Московской области Ильдару Габдрахманову Постановлением Правительства Московской области от 1 ноября 2022 года №1202/39 гражданам, прибывшим в экстренном массовом порядке, находящимся в пунктах временного размещения и выразившим желание выехать из ПВР, предоставляется право на ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Естественно хотят в Москву где нормальные зп , а не в глушь копейки собирать
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7 час.
Тамара Елисеева
Они, что из Киева приехали? В России много городов. Жируют за наш счет.
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5 час.
alik3456 Джексон
А может их сразу на Калыму? Там работа быстро найдётся.
Ответить
2 час.

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