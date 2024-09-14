Стояногло: "Правосудие – это не рейтинги или пиар, а поиск истины и защита прав"

Бывший генеральный прокурор, кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло назвал решение главы государства Майи Санду отправить в отставку шесть судей "фарсом, устроенным для зрителей", призвав уволенных коллег-судей не падать духом и бороться за справедливость.
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