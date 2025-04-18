На 10 сантиметров стал ниже Николай Дроздов из-за прогрессирующего заболевания скелета

Ведущий "В мире животных" уменьшился с 180 до 170 сантиметров.Советский и российский учёный-зоолог, естествоиспытатель и журналист, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов стал ниже на 10 сантиметров.
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