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  • Nikolay Zakharov
    Милонов конечно молодец,что задумался о укреплении семьи,но не видит правильный посыл к этому.Семьи в основном распад...Милонов предложил...
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Столтенберг: Европа продолжает направлять Украине «поток боеприпасов и оружия»

Столтенберг: Европа продолжает направлять Украине «поток боеприпасов и оружия»

Европа продолжает направлять киевской стороне «поток боеприпасов и оружия». С соответствующим заявлением в ходе разговора с американским телевизионным каналом CNN выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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