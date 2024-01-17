Столтенберг: Европа продолжает направлять Украине «поток боеприпасов и оружия»

Европа продолжает направлять киевской стороне «поток боеприпасов и оружия». С соответствующим заявлением в ходе разговора с американским телевизионным каналом CNN выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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