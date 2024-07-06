Миңнеханов һәм Зайцев Марий Элда Сабантуйда милли ризыклардан сыйланды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Марий Элда XXIV Федераль Сабантуйны бәйрәм итүдә катнаша. Төбәк башлыгы Юрий Зайцев белән бергә ул татар һәм мари ишегалларын карады, шулай ук милли ризыкларны авыз итте.
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