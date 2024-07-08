Столичные росгвардейцы приняли участие в мероприятии ведомства на Поклонной горе

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие в культурно-просветительском мероприятии Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Один день с Росгвардией» на Поклонной горе.
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