Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей жителям Курской области

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившимся имущества в результате боевых действий.
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