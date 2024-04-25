Лидеры рынка премиальных машин с пробегом в России

Средняя цена автомобиля премиум-сегмента на вторичном рынке составляет 7,55 миллионов рублей. По данным аналитиков «Авито Авто», в первом квартале текущего года не наблюдается резкого роста продаж премиум-машин на вторичном рынке по сравнению с началом 2023 года, однако дорожают.