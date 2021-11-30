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Татарский клан и друг Путина: кто из федералов влияет на Татарстан

Татарский клан и друг Путина: кто из федералов влияет на Татарстан

Выходцы из Татарстана, перебравшиеся на федеральный уровень Марат Хуснуллин, вице-премьер России Самую высокую строчку среди новоявленных «федералов» занял вице-премьер России Хуснуллин, который в 2001–2010 годах управлял минстроем республики.

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