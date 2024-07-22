Салат из свеклы и чернослива с грецкими орехами

Салат из свеклы и чернослива прост, изумительно вкусен и невероятно полезен. Он отлично подходит как гарнир и как здоровая закуска, если вы следите за своими килограммами и хотите улучшить общее пищеварение.
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