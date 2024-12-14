Эксперт рассказала о возможности заразиться грибком в парикмахерских

Посещение парикмахерской или барбершопа может обернуться заражением грибковой инфекцией. Подробнее об этом 14 декабря рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.
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