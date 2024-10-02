Эксперты: Китай с 1979 года держит лидерство по среднегодовому вкладу в рост мировой экономики

За последние 75 лет, прошедших с момента образования Китайской Народной Республики, экономическая мощь страны, ее научно-технический потенциал и совокупная мощь государства значительно возросли, а международное влияние значительно повысилось.
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