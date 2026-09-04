Россия заявила об угрозе от японских химических арсеналов в Китае

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил о расположении японских арсеналов химического оружия времён Второй мировой войны в 20 км от русской границы в Китае, что представляет угрозу экологии и населению.
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