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Царьград

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Россия заявила об угрозе от японских химических арсеналов в Китае

Россия заявила об угрозе от японских химических арсеналов в Китае

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин сообщил о расположении японских арсеналов химического оружия времён Второй мировой войны в 20 км от русской границы в Китае, что представляет угрозу экологии и населению.

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