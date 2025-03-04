Слава Божественному Роду. Слава Вышнему Богу Сварогу! Слава Перуну, Велесу, Стрибогу! Божественный Род един и множествен.
Гимны Велесовой Книги
Комментарии
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Оксана Дергач
Вот это тебя накрыла фашистская пропаганда..... Зачем же ты наших предков так обсираешь, создателей земной цивилизации. Ты серьёзно пологаешь, что они велику-велису преклонялись, или столбу с объявлениеми рунами - перуну???
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18 час.
Оксана Дергач
Это выдумка британских фашистов уже 20 века.... До этого они выдумали фальшивый "толковый словарь" ВИДАЛЬ, со всяким бредом типа перуна.... А потом и вовсе, велосипедную книгу....
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18 час.
Милада Семидола
Дура! Ничего не поняла.
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17 час.
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