Гимны Велесовой Книги

Оксана Дергач

Вот это тебя накрыла фашистская пропаганда..... Зачем же ты наших предков так обсираешь, создателей земной цивилизации. Ты серьёзно пологаешь, что они велику-велису преклонялись, или столбу с объявлениеми рунами - перуну???