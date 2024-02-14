Советник главы ДНР отказался верить в искренность посетившего Горловку Киркорова

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин признался в том, что не верит в искренность эстрадного певца Филиппа Киркорова, который ранее посетил Горловку и выступил перед ранеными бойцами.
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