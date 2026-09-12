Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 загадок, которые заставят мыслить иначе

15 загадок, которые заставят мыслить иначе

Собрали подборку из 15 загадок для тех, кто любит проверять себя. Здесь встретятся числовые задачи, закономерности, логические вопросы и загадки с подвохом.

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