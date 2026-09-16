Мост через Лосиху под Барнаулом отремонтировали на год раньше первоначального срока

Мост через реку Лосиху на Правобережном тракте отремонтировали на год раньше срока. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым