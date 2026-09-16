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Мост через Лосиху под Барнаулом отремонтировали на год раньше первоначального срока

Мост через Лосиху под Барнаулом отремонтировали на год раньше первоначального срока

Мост через реку Лосиху на Правобережном тракте отремонтировали на год раньше срока. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии.

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