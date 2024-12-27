Зубы кошки: сколько их, когда появляются и меняются, схема и строение

Сколько зубов у кошки Когда появляются и меняются зубы у котят Как определить возраст по зубам Почему выпадают зубы Как понять, что у кошки болят зубы Сколько зубов у кошки: схема и строение Фото: Rainer Lesniewski/Shutterstock/FOTODOM У взрослой кошки тридцать зубов: шестнадцать в верхней челюсти, четырнадцать — в нижней Строение зубов кошек почти не отличается от строения зубов человека.