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Зубы кошки: сколько их, когда появляются и меняются, схема и строение

Зубы кошки: сколько их, когда появляются и меняются, схема и строение

Сколько зубов у кошки Когда появляются и меняются зубы у котят Как определить возраст по зубам Почему выпадают зубы Как понять, что у кошки болят зубы Сколько зубов у кошки: схема и строение  Фото: Rainer Lesniewski/Shutterstock/FOTODOM У взрослой кошки тридцать зубов: шестнадцать в верхней челюсти, четырнадцать — в нижней Строение зубов кошек почти не отличается от строения зубов человека.

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