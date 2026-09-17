«Новые люди» в Калужской области усилили работу по наблюдению за выборами

Наблюдатели от партии «Новые люди» будут работать на избирательных участках Калуги и районов области, оперативно передавая информацию в федеральный ситуационный центр и консультируя по правовым вопросамВ Калуге и районах Калужской области начала работу региональная система координации наблюдения за выборами.