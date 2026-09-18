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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Алимханулы сообщил, что Шираз освободил пояс чемпиона WBO во втором среднем весе

Менеджер Жанибека Алимханулы Эгис Климас сообщил, что Хамза Шираз освободил титул WBO во втором среднем весе.

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