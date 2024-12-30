Выявлена связь между употреблением оливкового масла и болезнью Паркинсона Иранские исследователи из Тебризского университета медицинских наук провели работу, направленную на изучение связи между потреблением различных видов масел, включая оливковое масло и майонез, и развитием болезни Паркинсона.
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