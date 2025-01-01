В барнаульском зоопарке 1 января будут угощать животных новогодним обедом

Также откроют новогоднюю елку, на которой будут только советские игрушки Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в образе Деда Мороза рассказал жителям города, что 1 января учреждение откроет свои двери в 10 утра.
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