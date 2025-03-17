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Адвокат Добровинский: в деле Бороды защита обвиняемой надеется на амнистию

Адвокат Добровинский: в деле Бороды защита обвиняемой надеется на амнистию

Защитник Екатерины Лонской (Высоцкой), обвиняемой в проведении некачественной пластической операции жене московского раввина Инне Бороде, заявил мотивированное ходатайство о проведении предварительного слушания.

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