Четыре района Крыма останутся без воды 4 декабря Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма", уточняя, что будут временно отключены некоторые улицы и поселки городского типа в Симферопольском, Ленинском, Красноперекопском, Феодосийском филиалах.
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