Четыре района Крыма останутся без воды 4 декабря Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма", уточняя, что будут временно отключены некоторые улицы и поселки городского типа в Симферопольском, Ленинском, Красноперекопском, Феодосийском филиалах.