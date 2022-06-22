Медвежий угол

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Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева

Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева

Президент Казахстана заявил о незначительной роли России в январской операции ОДКБ.   Казахстан продолжает дистанцироваться от России, но инициатором разрыва добрососедских отношений выступает отнюдь не наша страна.

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