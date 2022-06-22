Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева

Президент Казахстана заявил о незначительной роли России в январской операции ОДКБ. Казахстан продолжает дистанцироваться от России, но инициатором разрыва добрососедских отношений выступает отнюдь не наша страна.
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