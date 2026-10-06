На Москву летело 650 БПЛА – украинцы целились в нефтебазу «Володарская»

В ночь на 6 октября Москва и Московская область пережили один из крупнейших налетов украинских БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Зеленский всех украинцев решил отправить на убой, у Одессы такие же основания вернуться Россию, как у Крыма, Маск отвернулся от Украины
- «Получается не очень»: Киев не унимается — атака на Москву стала одной из крупнейших за два года
- Трамп достал последнее оружие: демократы перехватывают власть в США, разгромив республиканцев на промежуточных выборах
Свежие комментарии
- ВС «Зачистка оппозиц...
- ВС Каллас хочет от н...
- "Искандер" прилет...
Они не успокоятся.пока не упокоят. Уж скорее бы. Драпатый решил себя показать . Такой налет серьезный и расчет на него видно был немалый. Спасибо нашим ПВО. Держитесь ребята . нас Вас вся надежда.