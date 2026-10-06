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На Москву летело 650 БПЛА – украинцы целились в нефтебазу «Володарская»

На Москву летело 650 БПЛА – украинцы целились в нефтебазу «Володарская»

  В ночь на 6 октября Москва и Московская область пережили один из крупнейших налетов украинских БПЛА.

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