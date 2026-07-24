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Аргументы и Факты

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Юрист Ярмуш рассказала, что даст Орнелле Мути российское гражданство

Юрист Ярмуш рассказала, что даст Орнелле Мути российское гражданство

В случае получения гражданства Российской Федерации итальянская актрисв Орнелла Мути обретёт те же права, что и другие россияне, однако её правовой статус будет иметь одну важную особенность — возможность утраты паспорта за нарушение закона.

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