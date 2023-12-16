МО: бронегруппа ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России сорвала ротацию подразделения украинской армии на Купянском направлении, передает РИА Новости.
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