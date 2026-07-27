Demand For "Squatter King Removal" Erupts As Maryland's Left-Wing Housing Utopia Backfires A Baltimore-area contractor operating under the names "Squatter King Removal" and/or "Eviction King" has emerged as one of the premier, go-to property recovery services.
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