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Даты-центры после атак ВСУ предложили строить не в Подмосковье, а в Сибири

Даты-центры после атак ВСУ предложили строить не в Подмосковье, а в Сибири

Глава ведомства Максут Шадаев анонсировал спрос на возведение центров обработки данных (ЦОД) в стране.

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