"Отправьте их в сумасшедший дом": жители Латвии о запрете песен Паулса

В Латвии возмутились запретом русских песен на музыку Раймонда Паулса.Парламент Латвии запретил публичное исполнение музыкальных произведений, авторы или исполнители которых находятся под санкциями Евросоюза.
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