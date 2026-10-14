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Ассист Ничушкина не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Флоридой»

Ассист Ничушкина не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Флоридой»

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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