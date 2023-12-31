Затулин в преддверии Нового года обратился к армянам с важным посланием: "Мой рот полон горечи"

Депутат Госдумы поздравил армян с наступающим праздником, напомнив им о карабахской трагедииРусский депутат Константин Затулин, которого многие армяне считают своим другом, обратился к ним с новогодним поздравлением.
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