Працаўніцы АПК Бабруйскага раёна - на рэспубліканскім форуме.

III Рэспубліканскі форум працаўніц вёскі праходзіў у сталіцы Беларусі 14-15 лістапада. Яго ўдзельніцы - прадстаўніцы аграпрамысловага комплексу з усёй краіны, чыё стаўленне да працоўных абавязкаў заслугоўвае пашаны, а дасягненні ў прафесіі прызнаны аднымі з найлепшых.
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