Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Працаўніцы АПК Бабруйскага раёна - на рэспубліканскім форуме.

Працаўніцы АПК Бабруйскага раёна - на рэспубліканскім форуме.

III Рэспубліканскі форум працаўніц вёскі праходзіў у сталіцы Беларусі 14-15 лістапада. Яго ўдзельніцы - прадстаўніцы аграпрамысловага комплексу з усёй краіны, чыё стаўленне да працоўных абавязкаў заслугоўвае пашаны, а дасягненні ў прафесіі прызнаны аднымі з найлепшых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх