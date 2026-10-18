U.S. President Donald Trump endorsed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's re-election bid ahead of the country's election later this month.
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