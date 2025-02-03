Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Левыкин
    Какие братья..о чём речь вообще. Укроживотные никогда ими не были, забудь эти славянские сопли..Трагедия Русского...
  • вячеслав полыгалов
    Я РУССКИЙ!ОНИ НАС НА ЯТЬ ДЕЛАЛИ!-НЕ ПРОЩУ!ВСЕХ В НОЛЬ!"Для бомба купил ...
  • вячеслав полыгалов
    ВСЕ ПОМНИТЕ?Я ПОМНЮ!ВАЛИМ ВСЕХ!"Для бомба купил ...

Это уже ни на что не похоже

Это уже ни на что не похоже

Юрий Баранчик:   Знаете, как готовили к ментальной сдаче позиций СССР как страны и народа победителя перед 1991 годом? Давайте вспомним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexander Kozlov
Не просто казнь ввести, а через повешенье, остальным в назидание. Чтобы прежде всего задумывались о неизбежной расплате.
Ответить
6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Причем публично, как было в Киеве после войны. Не  должны эти изуверы дышать, есть, пить и ходить по земле. Люди добрые, ведь есть же у нас горький опыт, когда оставили их в живых и что из этого вышло.
Ответить
4 час.
Гулька
Ни одна тварь бандеровская не должна уйти от наказания! Ни ОДНА! Надо их провести через все испытания и унижения, какими они убивали мирных людей. А потом отправить на урановые рудники с простреленными ногами, вырезанными органами и пусть их медленная и мучительная смерть станет их концом. Такие твари не должны плодиться и размножаться. Это касается и сразиатских ублюдков.
Ответить
3 час.
наверх