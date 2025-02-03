Юрий Баранчик: Знаете, как готовили к ментальной сдаче позиций СССР как страны и народа победителя перед 1991 годом? Давайте вспомним.
Это уже ни на что не похоже
Комментарии
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Alexander Kozlov
Не просто казнь ввести, а через повешенье, остальным в назидание. Чтобы прежде всего задумывались о неизбежной расплате.
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6 час.
ВИ
Виктория Иванова
Причем публично, как было в Киеве после войны. Не должны эти изуверы дышать, есть, пить и ходить по земле. Люди добрые, ведь есть же у нас горький опыт, когда оставили их в живых и что из этого вышло.
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4 час.
Гулька
Ни одна тварь бандеровская не должна уйти от наказания! Ни ОДНА! Надо их провести через все испытания и унижения, какими они убивали мирных людей. А потом отправить на урановые рудники с простреленными ногами, вырезанными органами и пусть их медленная и мучительная смерть станет их концом. Такие твари не должны плодиться и размножаться. Это касается и сразиатских ублюдков.
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3 час.
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