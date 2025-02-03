Это уже ни на что не похоже

Alexander Kozlov Не просто казнь ввести, а через повешенье, остальным в назидание. Чтобы прежде всего задумывались о неизбежной расплате.

ВИ Виктория Иванова Причем публично, как было в Киеве после войны. Не должны эти изуверы дышать, есть, пить и ходить по земле. Люди добрые, ведь есть же у нас горький опыт, когда оставили их в живых и что из этого вышло.