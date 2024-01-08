Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Nvidia выпустит ориентированный на Китай чип ИИ во втором квартале 2024 года

Американский производитель чипов Nvidia планирует во втором квартале 2024 года начать массовое производство чипа искусственного интеллекта (ИИ), который он разработал для Китая в целях соблюдения экспортных правил США, сообщает Reuters.

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