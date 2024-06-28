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Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Немцев бесят весёлые украинские болельщики – беглый аферист Кох

Отношение европейцев к украинским беженцам меняется в худшую сторону. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Олег Орлов
Помните картину Репина, Письмо турецкому султану... Тогда мы радовались, как недавно радовались немцы... И прочие европейцы... С ними тоже так будет, как с нами, как с турецким султаном... Не ждите благодарности... От вольного свободного народа... Который блага хочет получать как высокоорганизованный народ вроде немцев, а сам проблеме организованности не придает значения... Как раньше говорили- без царя в голове, потому что вольный человек сам себе царь.. Плохо это или хорошо не берусь судить. В разных обстоятельствах по разному... Иногда эти качества полезные, а иногда вредят любой государственности. Как говорил Наполеон- Один посредственный генерал лучше двух лучших... Очевидно потому что у них будет постоянный спор, кто лучшее.... Пан Грициан Таврический или другой...
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Андрей
сам то понял , что сказал?
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